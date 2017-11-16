Трамп пообещал устроить всемирную кампанию "максимального давления" на КНДР

Президент США Дональд Трамп предостерег Северную Корею, что мир не потерпит ее «ядерного шантажа», и пообещал устроить всемирную кампанию «максимального давления» на Пхеньян, в частности со стороны Китая.

Как сказал он в телевизионном выступлении после возвращения, 14 ноября, с 12-дневного посещения ряда стран Азии, мир не позволит диктатуре в Пхеньяне держать мир заложником своего ядерного шантажа, передает Радио Свобода.

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По его словам, лидер Китая Си Цзиньпин пообещал использовать экономическое влияние Пекина на Пхеньян, чтобы добиться ядерного разоружения Северной Кореи.

Как сказал Трамп, Си признает, что Северная Корея представляет угрозу и для Китая.

Кроме того, добавил он, США и Китай пришли к согласию, что договоренность с Северной Кореей по принципу «замораживание в обмен на замораживание» неприемлема. Трамп имел в виду предложение, которон ранее поддержали Китай, а также Россия – по нему Северная Корея должна заморозить на нынешнем уровне (но не ликвидировать) свою ядерную программу в обмен на приостановку регулярных совместных военных учений Южной Кореи и США.

Как заявил Трамп, время для Пхеньяна сбегает, и Вашингтон уже давал четко знать, что не исключает какого-либо варианта ответа на действия Северной Кореи.

В ходе визита в Азию Трамп посетил Японию, Китай, Южную Корею, Вьетнам и Филиппины. Ядерно-ракетный кризис вокруг Северной Кореи был одной из главных тем всех встреч, как также и тема международной торговли.