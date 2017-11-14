Россия пытается влиять на мнения голландцев о катастрофе MH17 - МВД Нидерландов

Российские спецслужбы пытаются повлиять на общественное мнение нидерландцев по катастрофе MH17 путем распространения фальшивых новостей. Об этом заявила министр внутренних дел Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает Dutch News.

Читайте такжеВ Нидерландах разрешили не рассекречивать все документы по катастрофе МН17"Нидерланды отслеживаются, в частности, российскими разведывательными службами", - подчеркнула министр.

По ее словам, Россия пыталась повлиять на мнения людей через веб-сайт с ложными сведениями, который был похож на нидерландский портал.

Кроме того, Оллонгрен рассказала, что голландские компании подвергаются российским кибератакам, а работники российских спецслужб собирают информацию в Нидерландах и пытаются влиять на процесс принятия решений.

Министр отметила, что для распространения дезинформации также используются социальные медиа. Поэтому, по словам Оллонген, кабинет министров Нидерландов будет сотрудничать с соцсетями для борьбы с пропагандой.

Как сообщал УНИАН, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит пророссийскими боевиками в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года – погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Международная команда по расследованию этой авиакатастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России.

В другом докладе Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

В РФ заявили, что не стоит доверять расследованию Bellingcat.

Малайзия надеется, что подозреваемых в катастрофе МН17назовут до конца года.

Украина заключила соглашение о передаче Нидерландам юрисдикции на привлечение к ответственности виновных в сбитии самолета. Нидерланды изменят свое законодательство, чтобы вынести приговор.