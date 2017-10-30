Расследование дела по катастрофе MH17 затягивать не будут – посол Украины в Нидерландах

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов убежден, что расследование по делу о сбитии самолета рейса МН-17 Малайзийских авиалинии не будет затягиваться. Такое мнение он высказал в интервью агентству УНИАН.

«Следствие продолжается, и, соответственно, информация о лицах, которым будет предъявлено обвинение, является конфиденциальной. Также не разглашаются и сроки начала процесса. В то же время, учитывая чрезвычайную общественную важность этого вопроса, нет никаких намерений затягивать следствие. Основная цель - собрать достаточно доказательств, чтобы доказать вину в рамках уголовного процесса», - сказал украинский дипломат.

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Относительно роли посольства в этом вопросе Ченцов отметил, что украинские дипломаты активно взаимодействуют с Министерством иностранных дел Нидерландов и другими ведомствами. «Здесь речь идет не только о расследовании самого преступления, но и об обеспечении, точнее будет сказать даже о создании необходимых правовых и организационных рамок для того, чтобы судебное преследование вообще было возможным. Ведь в этом вопросе задействованы пять стран (Украина, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Австралия)! То есть мы говорим о заключении соответствующих двусторонних и многосторонних документов, привлечении экспертов и т.д.», - детализировал посол.

При этом Ченцов отметил, что в деятельности Международной совместной следственной группы налажено тесное и непосредственное взаимодействие на уровне правоохранительных органов государств.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, находившийся под контролем террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал, и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе малайзийского «Боинга».