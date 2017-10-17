Грузия передала Нидерландам ракету от "Бука" для расследования катастрофы MH17

Голландские военные получили от Грузии ракету для зенитно-ракетного комплекса "Бук", чтобы использовать ее в расследовании катастрофы рейса MH17. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RTL Nieuws.

По данным телеканала, 21 февраля этого года сотрудники голландской Службы военной разведки и Службы безопасности вылетели в Грузию на грузовом самолете Hercules, принадлежащем Министерству обороны.

В Грузии им передали ракету для комплекса "Бук". На следующий день самолет вернулся и доставил ракету на военную авиабазу Гилзе-Рейен.

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Представитель прокуратуры Нидерландов подтвердил эту информацию. По его словам, Нидерланды обратились к Грузии с просьбой о помощи, поскольку Нидерландский криминалистический институт советовал собрать как можно больше информации.

"По этой причине Объединенная следственная группа (JIT) контактировала с различными странами, среди которых Финляндия, Украина и Грузия. В соответствии с резолюцией ООН 2166 Грузия предоставила востребованную правовую помощь, и в начале 2017 года ракета "Бук" стала доступной для уголовного расследования", - сказал он.

Телеканал, ссылаясь на собственные источники, также сообщил, что ракета "Бук" доступна для Министерства обороны, которое хочет иметь представление о ее эффективности.

Минобороны, в частности, изучает, насколько ракета может представлять угрозу для нового истребителя программы JSF (единый ударный истребитель). В рамках этой программы создан новейший истребитель 5-го поколения F-35.

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Издание NOS отмечает, что это не первая ракета "Бук", используемая Нидерландами для расследования катастрофы MH17. Ранее проводились испытания в Финляндии, где проверяли взрывную силу ракеты.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер сбили из зенитного комплекса "Бук", который прибыл на украинскую территорию из России.