Bellingcat: не может быть сомнений, что MH17 сбил российский "Бук"

Экспертно-журналистская группа Bellingcat считает новое фото "Бука", которое было опубликовано Объединенной следственной группой (JIT) в четверг, 19 октября, доказательством того, что Boeing, выполнявший рейс MH17, сбил российский зенитный ракетный комплекс. Об этом сообщает DW.

По оценке группы расследователей, отличительные черты изображенного на снимке ЗРК "полностью совпадают с теми, что видны на правом борту "Бука 332" в России почти за четыре недели" до катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" на Востоке Украины.

"После сегодняшнего дня, когда было опубликовано девятое доказательство присутствия на Востоке Украины установки, принадлежавшей Вооруженным силам Российской Федерации, никаких сомнений в этом быть не может", - говорится в сообщении Bellingcat.

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В JIT пока не обнародовали выводы относительно опубликованной фотографии. По информации следователей, фотография была, вероятно, сделана в городе Макеевка 17 июля 2014 года, в день трагедии. "JIT подозревает, что это именно тот" Бук ", из которого был сбит рейс МН17", - отмечается в сообщении. JIT обратилась к общественности с просьбой сообщить детали об обстоятельствах этого снимка тех, кому что-либо об этом известно.

Как сообщал УНИАН, международная команда расследователей Bellingcat ранее обнародовала доклад, в котором говорилось о том, что перевозку установки "Бук", из которой, предположительно,был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский, известный под псевдонимом "Хмурый".