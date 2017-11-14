Freedom House обнаружила правительственные "фабрики троллей" в 30 странах

В 30 странах действуют «фабрики троллей», оставляющие комментарии в соцсетях по заданию правительственных структур, утверждается в отчете американской исследовательской организации Freedom House.

Отмечается что правительства во всем мире направляют свои усилия на манипулирование информацией в социальных сетях, подрывая демократию и способствуя падению уровня свободы в интернете.

По данным правозащитников, онлайн-манипуляции и тактика дезинформации в прошлом году сыграли важную роль на выборах в, по крайней мере, 18 странах, включая США.

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«Китайский и российский режимы впервые использовали скрытые методы искажения онлайн-дискуссий и подавления инакомыслия более десятилетия назад, но практика с тех пор стала глобальной. Такие вмешательства со стороны государства представляют собой серьезную угрозу понятию Интернета, как технологии свободы», - сказано в отчете.

По данным исследователей, украинская власть заблокировала некоторые интернет-сервисы российского происхождения, в том числе популярные социальные сети и поисковую систему. Поэтому Украина также попала в список и помечена, как "частично свободная" в этом отношении страна.

Страной с наибольшими ограничениями вновь признан Китай. Среди стран, которые ограничивают интернет меньше, названы Исландия, Эстония и Канада.

Ранее Freedom House сообщал, что последние демократические достижения в Украине в целом укрепили свободу СМИ, но ограничения в отношении российских медиа и попытки поддержать "патриотические" проекты ставят приверженность правительства автономии медиапространства под вопрос.