Ситуация со свободой прессы в Украине в целом улучшилась, но вызовы остаются – Freedom House

Последние демократические достижения в Украине в целом укрепили свободу СМИ, но ограничения в отношении российских медиа и попытки поддержать "патриотические" проекты ставят приверженность правительства автономии медиапространства под вопрос.Об этом идет речь в ежегодном докладе правозащитной организации Freedom House.

Читайте также"Репортеры без границ" заявили о наступлении эры фейковых новостей из-за Трампа

Аналитики говорят о том, что столкнувшись с подконтрольными Кремлю СМИ, которые распространяют дезинформацию, пытаются подорвать легитимность украинских институтов и усугубляют кризис в Украине, Киев начал ограничивать доступ ко многочисленным российским медиа и запретил въезд десяткам российских журналистов.

Одним из наиболее тревожных, по мнению организации, оказался запрет Национальным советом по радио и телевидению кабельного вещания российского независимого телеканала "Дождь". Канал, в соответствии с законодательством РФ, использовал карту с изображением Крыма в составе России, чем нарушил законодательство Украины. Это произошло в начале 2017 года.

"Конфликт в Восточной Украине и незаконная оккупация Крыма вряд ли будут закончатся, а готовность украинских властей к нарушению свободного потока информации во имя национальной безопасности может подорвать свободу печати в стране в ближайшие годы", - подчеркивается в отчете.

Что же касается оккупированного Крыма, в релизе он упоминается среди регионов, где медиапространство несвободно. В десятку худших вошли Азербайджан, крым, Куба, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Иран, Северная Корея, Сирия, Туркменистан и Узбекистан.

Аналитики пришли к выводу, что в 2016 году уровень глобальной свободы прессы упал до минимума за 13 лет на фоне беспрецедентных угроз в адрес журналистов и СМИ в крупных демократиях и ухудшения ситуации в авторитарных государствах, которые стремятся контролировать их даже вне своих границ

Только 13% населения мира пользуется свободной прессой — медиасредой, где освещение политических новостей надежно, безопасность журналистов гарантирована, вмешательство государства в деятельность СМИ минимально, и пресса не подвергается обременительным юридическим или экономическим ограничениям.

Как сообщалось, международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обнародовала 26 апреля исследования World Press Index, в котором проанализировала уровень свободы средств массовой информации и условия для работы журналистов в 180 странах мира. Украина заняла в этом рейтинге 102-е место, поднявшись на пять ступенек по сравнению с показателями 2015 года.