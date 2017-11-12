Сотни тысяч каталонцев заполнили улицы Барселоны с требованием освободить экс-министров

Сотни тысяч людей в субботу, 11 ноября, вышли на улицы Барселоны с требованием к испанскому правительству освободить из тюрьмы лидеров движения за независимость Каталонии и экс-министров. Речь идет о восьмерых бывших членах правительства и двух руководителях общественных организаций, которые находятся под стражей.

По оценкам местной полиции, в акции приняли участие 750 тысяч человек, многие из них приехали из других населенных пунктов Каталонии, сообщает DW.com со ссылкой на Reuters.

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Во время акции родственники заключенных выступали с речами, митингующие полностью заполнили одну из главных магистралей города. Главный лозунг акции - "Свободу политическим заключенным".

Последние опросы показывают, что партии, поддерживающие независимость Каталонии, получат больше всего голосов на предстоящих региональных выборах, однако будут ли они иметь большинство в парламенте - пока сказать сложно, отмечает Reuters.

Спикера парламента Каталонии Карме Форкадель накануне освободили из-под стражи. Она оставила мадридскую тюрьму "Алькала-Меко" после того, как ее адвокат внес за нее залог в размере 150 тысяч евро. Кроме того, в четверг, 9 ноября, суд освободил под залог еще четырех каталонских парламентариев, а одного - без внесения залога.

Напомним, испанский суд арестовал ряд членов правительства бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Сам Пучдемон и еще четыре министра сбежали в Бельгию. После того как Мадрид выдал европейский ордер на арест отстраненного лидера региона, Пучдемон сдался полиции. Впрочем, суд оставил его на воле под личное обязательство. 17 ноября суд в Бельгии должен рассмотреть вопрос экстрадиции Пучдемона и министров в Испанию.

27 октября правительство в Мадриде распустило парламент и правительство Каталонии после того, как региональные законодатели приняли декларацию о независимости от Испании. Власти Каталонии провозгласил независимость после референдума 1 октября. Испанское правительство признало плебисцит незаконным. Явка избирателей на референдуме составила около 40 процентов, из них 90 процентов поддержали независимость региона.