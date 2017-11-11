Спикера каталонского парламента выпустили под залог в 150 тысяч евро

Спикер парламента Каталонии Карме Форкадель в пятницу, 10 ноября, освобождена из-под стражи. Она оставила мадридскую тюрьму "Алькала-Меко" после того, как ее адвокат внес за нее залог в размере 150 тысяч евро, передает Deutsche Welle.

Вечером 9 ноября Верховный суд Испании выдал ордер на арест Форкадель, установив размер залога в 150 тысяч евро. После этого ее задержали, и каталонский спикер провела ночь с четверга на пятницу в предварительном заключении. Оставляя "Алькала-Меко", она отказалась общаться с журналистами.

Читайте такжеБельгийский суд освободил экс-лидера Каталонии Пучдемона

"Мы собираемся домой. С чистой совестью и уверенностью в том, что мы действовали правильно: чтобы гарантировать свободу выражения в (каталонском) парламенте, центре национального суверенитета", - написала она в Twitter вскоре после своего освобождения.

Накануне Форкадель дала показания в Верховном суде Испании, заявив, что провозглашение декларации о независимости Каталонии в парламенте региона 27 октября было "символическим".

Согласно условиям освобождения под залог, Форкадель до судебного заседания должна каждую неделю появляться в суде, также она не имеет права покидать Испанию, а ее паспорт конфискован судом.

В настоящее время под стражей находятся восемь членов распущенного каталонского правительства и еще двое лидеров инициативных групп во время каталонского референдума о независимости 1 октября.