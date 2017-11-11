США и Южная Корея снова проводят масштабные военные учения

Вашингтон и Сеул вновь проводят совместные военные учения. В них принимают участие три американских авианосца и семь южнокорейских боевых кораблей, сообщил представитель министерства обороны в Сеуле, передает DW.

Учения продолжаются в западной части Тихого океана.

Читайте такжеСША закончили развертывание щита для уничтожения межконтинентальных ракет КНДР и Ирана

Цель учений - усилить отпугивания в связи с угрозой со стороны Северной Кореи и предотвратить любые провокации со стороны Пхеньяна, заявил представитель оборонного ведомства.

Ранее в КНДР заявили о "неизбежности ракетного удара" по США.