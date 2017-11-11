США и Южная Корея снова проводят масштабные военные учения
09:52, 11 ноября 2017Мир
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Цель учений - отпугнуть Северную Корею и предотвратить любые провокации со стороны КНДР.
Иллюстрация / REUTERS
Вашингтон и Сеул вновь проводят совместные военные учения. В них принимают участие три американских авианосца и семь южнокорейских боевых кораблей, сообщил представитель министерства обороны в Сеуле, передает DW.
Учения продолжаются в западной части Тихого океана.
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Цель учений - усилить отпугивания в связи с угрозой со стороны Северной Кореи и предотвратить любые провокации со стороны Пхеньяна, заявил представитель оборонного ведомства.
Ранее в КНДР заявили о "неизбежности ракетного удара" по США.
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