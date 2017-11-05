В Париже открылся ресторан для нудистов
13:15, 05 ноября 2017Мир
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Помещение рассчитано на 40 человек, а средняя цена за обед - 30 евро.
Ресторан получил название O'Naturel / DailyMail
В Париже открылся первый во Франции "голый" ресторан, где посетители могут пообедать без одежды. Об этом сообщает DailyMail.
Ресторан O'Naturel, расположенный на улице Rue de Gravelle, открылся в четверг. Помещение рассчитано на 40 человек, а средняя цена за обед - 30 евро.
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При входе в ресторан посетитель снимает всю одежду и оставляет ее в гардеробе. Однако прохожие снаружи не смогут узнать, что происходит внутри, поскольку вид на улицу полностью загорожен.
Как сообщал УНИАН, в Киеве мужчина "заминировал" ресторан во время свадьбы из-за обиды на друзей.
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