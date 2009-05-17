Боевики-исламисты захватили крупный город в Сомали

Сомалийские боевики-исламисты группировки Shabaab захватили крупный город Джоухар, ведущий в столицу Могадишо, сообщает в воскресенье Reuters.

"Боевики в воскресенье утром захватили город Джоухар после серьезного боя", - сообщил агентству местный житель, который, по его словам, видел "семерых убитых, включая четверых мирных жителей". По данным источника агентства, в бою за город погибли как минимум 68 человек, более трех тысяч жителей были вынуждены покинуть зону боевых действий.

Джоухар расположен в центральной части Сомали примерно в 90 километрах к северу от Могадишо.

В самой столице на прошлой неделе начались столкновения с боевиками, в которых погибли по меньшей мере 50 человек. В понедельник из города и его окрестностей были вынуждены эвакуироваться более 17 тысяч человек. Во вторник бои стихли, но время от времени перестрелки возобновляются.

Боевики во вторник обстреливали из минометов президентский дворец. Лояльные президенту подразделения вели ответный огонь. В различных районах столицы происходили перестрелки.

Сомали перестала существовать как единое государство в 1991 году. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает Федеральное правительство, однако оно контролирует лишь столицу Могадишо и территорию в центральной части страны. Остальные части страны находятся под контролем непризнанных государственных образований. В районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения, в том числе связанные с "Аль-Каидой", на северо-западе с мая 1991 года существует непризнанная Республика Сомалиленд.

РИА «Новости»