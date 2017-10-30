Стало известно, что на полях ГА ООН президент Ирана отказался от встречи с Трампом

Президент Ирана Хасан Роухани отклонил просьбу своего американского коллеги - президента США Дональда Трампа - в проведении очных переговоров в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в Нью-Йорке в сентябре. Об этом агентству Fars сообщил иранский аналитик Махди Фазаэли, передает РБК.

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По словам аналитика, просьба о встрече прозвучала спустя день после речи Дональда Трампа в ООН, в которой тот обвинил Иран в экспорте «насилия и хаоса». Как сообщил Фазаэли, выступить посредником и повлиять на решение иранского лидера пытался президент Франции Эмманюэль Макрон. «Но ему не удалось», — сказал собеседник агентства.​

Фазаэли подчеркнул, что американские государственные деятели уже неоднократно выступают с подобной инициативой. «Американцы уверены, что такие переговоры принесут им пользу, но Ирану от них будет больше вреда», — отметил аналитик.

Позднее официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми подтвердил изданию слова Фазаэли, заявив, что инициатива о переговорах «была выражена американской стороной, но иранский президент отверг ее». При этом представитель иранского внешнеполитического ведомства отрицал в разговоре с Fars посреднические усилия Макрона, сообщив, что эта информация «неверна».

Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке проходила с 19 по 25 сентября. В ходе мероприятия впервые выступил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. Так, в своей речи Трамп упомянул и ядерную сделку с Ираном, назвав ее «ошибкой» Вашингтона. Кроме того, президент обвинил Тегеран в «экспорте насилия и хаоса», спонсировании терроризма и поддержке режима главы Сирии Башара Асада.​