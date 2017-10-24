Ядерная сделка с Ираном останется в силе – глава МИД Британии

Продолжение действия ядерного соглашения 2015 года между Ираном и мировыми державами, несмотря на отказ президента США Дональда Трампа подтверждать соблюдение договоренностей Тегераном, «не вызывает сомнений».

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в Лондоне после встречи с американскими конгрессменами,передает Радио Свобода.

«Я абсолютно не сомневаюсь, что решительными и мужественными действиями можно сохранить соглашение», – подчеркнул британский министр.

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По условиям соглашения Тегеран согласился сократить свою ядерную деятельность в обмен на ослабление международных санкций. Иран неизменно указывает, что его ядерная программа имеет мирные цели.

Напомним, президент США Дональд Трамп, в отличие от лидеров других великих держав, отказался подтвердить, что Тегеран придерживается договора по иранской атомной программы.

Выступая 13 октября, Трамп не объявил о выходе из договора с Ираном, однако дал Конгресса США 60 дней для принятия решения о возобновлении экономических санкций против Тегерана, которые были отменены в рамках договора по иранской атомной программы.