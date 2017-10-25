Премьер Испании уверяет, что правительство стремится предотвратить экономический кризис в Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заверил, что одним из приоритетов правительства страны при введении прямого управления Каталонией является восстановления "нормального состояния и законности" в регионе. Об этом он заявил в среду, 25 октября, выступая в парламенте Испании, сообщает DW.

Еще одной целью правительства, Рахой утверждает, есть ограничения дальнейших экономических убытков для самой Каталонии. После референдума о независимости 1 октября более тысячи фирм сменили юридический адрес, перенеся регистрацию из Каталонии и пытаясь обезопасить себя от возможных потрясений.

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По словам Рахоя, применение статьи 155 конституции Испании, которая позволяет правительству вводить прямое управление автономным регионом, является "единственно возможным" ответом на действия каталонской власти. Он забросил лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону, что тот не готов к диалогу, а хочет обсуждать только условия и временные рамки получения независимости.

Правительство Испании в прошлую субботу решил ввести прямое управление Каталонией, распустить правительство и парламент региона и провести новые выборы. Однако применение правительством 155 статьи конституции страны требует еще одобрения верхней палатой парламента - Сенатом, которое ожидается в пятницу, 27 октября. В Сенате Испании в пятницу с аргументацией своей позиции должен выступить и глава Каталонии Карлес Пучдемон.

Каталонский парламент, в свою очередь, соберется на экстренное заседание 26 октября. Ранее Карлес Пучдемон заявил, что регион в одностороннем порядке провозгласит независимость в случае, если центральная власть Испании приостановит автономию Каталонии.

Напомним, 1 октября в Каталонии провели референдум, на котором, по официальным данным местных властей, около 90 процентов проголосовавших поддержали независимость региона от Испании.