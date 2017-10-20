Евросоюз начнет подготовку ко второй фазе переговоров по Brexit

Евросоюз готов начать "неофициальную подготовку" ко второй фазе переговоров по выходу Великобритании из Европейского Союза, несмотря на то, что в ходе первой фазы не все вопросы были закрыты. Соответствующее решение было принято в пятницу, 20 октября, на саммите ЕС в Брюсселе, заявил председатель Евросовета Дональд Туск, как пишет DW.

Однако само решение о начале второй фазы переговоров может быть принято не раньше декабря, когда состоится следующий саммит ЕС.

Лондон настаивает на скорейшем начале второго этапа переговоров, предметом обсуждения на котором станут взаимоотношения ЕС и Великобритании после Brexit и торговые вопросы. Однако ранее европейские политики, в том числе и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), неоднократно заявляли о том, что время для обсуждения отношений с Лондоном после Brexit еще не пришло. "Нынешнее состояние еще не позволяет начинать вторую фазу переговоров", - заявила Меркель 19 октября.

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Основные разногласия между ЕС и Великобританией по-прежнему вызывают финансовые обязательства Лондона после выхода из Евросоюза. Глава правительства Нидерландов Марк Рютте призвал британского премьера Терезу Мэй как можно скорее урегулировать финансовую проблему. Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что все без исключения страны Евросоюза придерживаются единой позиции в этом вопросе.

Тереза Мэй предприняла попытку переключить внимание с финансовых обязательств Лондона на положение живущих в Великобритании европейцев. В открытом письме британского премьер-министра, опубликованном 19 октября, говорится, что "граждане стран ЕС, проживающие сегодня в Великобритании на законных основаниях, смогут оставаться в стране и дальше". При этом у них останется не только право на дальнейшее проживание, но и на получение медицинских услуг, пенсий и других социальных пособий, заверила Мэй.

По прибытии в Брюссель Мэй также заявила, что Великобритания хотела бы продолжать сотрудничать с ЕС в вопросах безопасности и обороны. "Совместная работа по этим важнейшим вопросам остается ключевым моментом", - заявила глава правительства Великобритании.