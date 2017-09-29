Мэй заверила в поддержке Лондоном союзников в случае агрессии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила, что ее страна продолжит придерживаться своих обязательств в сфере безопасности перед государствами-членами Европейского Союза, даже после выхода из состава блока, как сообщает DW.

"Соединенное Королевство безусловно преданное обязательствам по поддержанию безопасности в Европе. Мы продолжим оказывать помощь и поддержку государствам-членам ЕС, которые являются жертвами военной агрессии, терроризма или природных или антропогенных катастроф", - заявила Мэй в пятницу, 29 сентября, выступая перед контингентом вооруженных сил Великобритании, который дислоцирован в Эстонии в рамках многонационального батальона НАТО, информирует агентство Reuters.

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Премьер Великобритании подчеркнула, что "когда такая страна как Россия сознательно нарушает международный порядок, основанный на праве и над созданием которого мы так тяжело работали, мы должны объединиться с нашими союзниками для защиты этой международной системы".

Напомним, во время саммита НАТО в июле 2016 года в Варшаве было принято решение о размещении четырех многонациональных батальонов на ротационной основе в странах Балтии и в Польше. Этот шаг стал одним из мероприятий в рамках стратегии НАТО по укреплению своих восточных границ и в ответ на агрессивные действия России, в частности, аннексию ею Крыма и военную агрессию на Востоке Украины.