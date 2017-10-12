В Греции задержали фургон с 54 нелегалами: заплатили по 1500 евро и чуть не задохнулись

19:20, 12 октября 2017
Мир
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У фургона не было вентиляции, а двери были заперты снаружи.

Иллюстрация / REUTERS

Полиция на севере Греции спасла 54 мигрантов, которые едва не погибли в фургоне, а также арестовали двух болгарских граждан за нелегальную перевозку. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

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Полиция сообщила, что в фургоне размером 4 на 2,5 метра находились 52 сирийцев и 2 граждане Сомали, в том числе 13 несовершеннолетних. У фургона не было вентиляции, а двери были заперты снаружи.

Двум болгарам были предъявлены обвинению в незаконной перевозке мигрантов. Полиция заявила, что каждый из взрослых заплатил 1500 евро за перевозку через границу Греции с Турцией до города Салоники.

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Теги: #мигранты#нелегалы