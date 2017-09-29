Австралия будет следить за мигрантами из космоса

Австралия запустит три спутника, которые будут выявлять суда с беженцами на борту, оказывая тем самым поддержку кораблям военно-морского флота и самолетам-наблюдателям, патрулирующим границы, передает Анадолу.

Читайте такжеАпелляционный суд США отменил временный запрет на прием мигрантовКак сообщил министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн, проект оценивается в целом в $7,8 млн, и в разработке трех спутников примут участие специалисты Университета Нового Южного Уэльса в Канберре.

По его словам, данные со спутников помогут военным самолетам-наблюдателям обнаружитьлодки и суда с мигрантами на борту.

«Мы должны обнаружить любое судно, курсирующее в территориальных водах Австралии, до того, как оно будет представлять угрозу», - сказал Пайн.

Первый спутник будет запущен в будущем году с авиабазы Vandenberg в Калифорнии, два других - в 2019 году.