Трамп обсудил с военными варианты силовых действий против КНДР

Президент США Дональд Трамп встретился с командой по вопросам национальной безопасности страны и обсудил с ними варианты военных действий против Северной Кореи в ответ на ее растущие ядерные амбиции. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп встретился с военными чиновниками, чтобы обсудить "варианты ответа на любые формы агрессии со стороны Северной Кореи, или, в случае необходимости, действий, чтобы Северная Корея не угрожала ядерным оружием Соединенным Штатам и их союзникам", - говорится в сообщении Белого дома.

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Трамп заслушал брифинг министра обороны Джеймса Мэттиса и председателя Комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда, указывает пресс-служба.

Отмечается, что у Трампа на вторник еще запланирован ланч с Мэттисом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Ранее УНИАН сообщал, что Южная Корея готова применить графитовые бомбы, которые могут парализовать электростанции КНДР в случае начала войны на полуострове.