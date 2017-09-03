Мощнейшее испытание водородной бомбы КНДР: реакция мирового сообщества

Сегодня, 3 сентября, стало известно, что КНДР провела шестое ядерное испытание.

По информации Северной Кореи, она провела успешное испытание водородной бомбы. Сообщалось, что испытанный водородный заряд может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету. Однако, такие действия КНДР заставили отреагировать мировое сообщество.

Япония

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отдал распоряжение усилить мониторинг за уровнем радиации и держать постоянный контакт с соседними странами в связи с возможным новым ядерным испытанием КНДР.

Он также заявил, что шестое ядерное испытание КНДР несет с собой угрозу всему международному сообществу и является абсолютно неприемлемым, пишет ТАСС.

"Ядерное испытание Северной Кореи - откровенное и грубое нарушение существующих резолюций Совета Безопасности ООН и серьезная угроза безопасности региона и всего международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо", - подчеркивается в заявлении премьера Японии.

Япония по дипломатическим каналам направила КНДР решительный и жесткий протест в связи с проведенным новым ядерным испытанием. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Это абсолютно непростительно", – сказал Коно, который первый из официальных лиц объявил о том, что, по оценкам японского правительства, КНДР осуществила очередное ядерное испытание.

"Мы пришли к выводу, что Северная Корея провела ядерное испытание", – заявил он по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности.

Министр иностранных дел Японии в ближайшее время намерен провести телефонные переговоры со своими коллегами из США и Южной Кореи.

"Сейчас мы ведем подготовку [таких звонков]", – отметил он.

Министр обороны Японии Ицунори Онодера сообщил, что в настоящее время самолеты Воздушных Сил самообороны страны занимаются измерением возможных изменений уровня радиации в атмосфере после предполагаемого северокорейского ядерного испытания.

Уровень угрозы со стороны КНДР по отношению к Японии и другим странам региона вышел на новый уровень. Такое мнение в воскресенье высказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга.

"Это новый, более серьезный уровень угрозы для безопасности нашей страны. [Испытание] ставит под угрозу мир и безопасность региона, всего международного сообщества и является абсолютно неприемлемым", – подчеркнул он.

Южная Корея

Южная Корея заявила, что, вероятно, в КНДР действительно испытывали водородную бомбу.

Южная Корея совместно с международным сообществом примет максимально возможные контрмеры в ответ на испытания КНДР. Об этом говорится в заявлении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, распространенном канцелярией Голубого дома.

Южнокорейская сторона уже выразила мнение, что мощность взорванного в воскресенье КНДР заряда может достигать 100 килотонн, передает ТАСС.

После взрыва министерство финансов Южной Кореи заявило о созыве очередного заседания, чтобы проверить влияние последнего северокорейского ядерного испытания на местный финансовый рынок. Также министерство заявило, что запустило систему круглосуточного мониторинга сразу после искусственного землетрясения.

В то же время агентство Reuters отметило, что ядерное испытание КНДР – это проверка США и Японии.

Также Южная Корея заявила, что демонстративное шестое ядерное испытание КНДР должно получить "самый сильный возможный" ответ, в том числе санкции Совбеза ООН по "полной изоляции" страны.

В итоге, союзники "не на словах, а на деле продемонстрируют мощную реакцию", - отметили в командовании.

Китай

Власть Китая заявила, что осуждает проведение в КНДР испытания ядерного оружия.

В МИД КНР отметили, что "решительно осуждают" подобный шаг Пхеньяна.

Кроме того, Китай призвал Северную Корею Китай остановить "неправильные" действия после ядерного испытания. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

Также Китай призвал КНДР уважать резолюции Совета Безопасности ООН.

В заявлении МИД КНР отмечается, что Китай придерживается «твердой позиции» по денуклеаризации Корейского полуострова и поддерживает своих коллег в ООН по этому вопросу, пишет РБК.

«Мы призываем Северную Корею начать процедуру денуклеаризации Корейского полуострова, придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН и прекратить эскалацию конфликта», - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что эффективно решить данную проблему можно только путем диалога.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Совет Безопасности ООН отреагировать на испытание КНДР, передает Reuters.

По его словам, международное сообщество должно быстро и тщательно отреагировать на последнее ядерное испытание Северной Кореи.

"Президент Республики призывает членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций оперативно реагировать на это новое нарушение Северной Кореи международного права. Международное сообщество должно относиться к этой новой провокации с наибольшей устойчивостью", - сказал он в своем заявлении.

Россия

Продолжение КНДР действий, которые подрывают режим нераспространения ядерного оружия, грозит серьезными последствиями для самого Пхеньяна, на этом фоне единственным выходом из ситуации является возвращение всех сторон к переговорам по проблемам безопасности на Корейском полуострове.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает ТАСС.

"Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом", - говорится в заявлении.

В Министерстве иностранных дел России выразили глубокую озабоченность сообщениями об испытаниях и отметили, что они представляют демонстративное пренебрежение резолюциями СБ ООН и международными нормами.

Как подчеркнули в МИД РФ, "очередное демонстративное пренебрежение" Пхеньяном требованиями соответствующих резолюций СБ ООН и нормами международного права "заслуживает наиболее решительного осуждения".

ОБСЕ

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал Совет безопасности ООН отреагировать на ядерные испытания Северной Кореи.

Об этом он написал в микроблоге в Twitter.

"Категорически осуждаю ядерное испытание КНДР. Это является не только явным нарушением международных обязательств Северной Кореи, но и безрассудным и безответственным поступком во время повышенной напряженности на Корейском полуострове", - отметил он.

"КНДР должна прекратить односторонние провокации и вернуться к переговорам. Призываю к быстрой реакции Совета безопасности ООН", - подчеркнул Курц.

Евросоюз

Последнее ядерное испытание КНДР является серьезной угрозой для международной безопасности, Пхеньян должен немедленно отказаться от разработки оружия массового уничтожения.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, пишет Европейская правда.

"Ядерное испытание КНДР является прямым и неприемлемым нарушением международных обязательств Пхеньяна не выпускать и не испытывать ядерное оружие, как это определено многочисленными резолюциями Совета Безопасности ООН, он является серьезной провокацией, что несет серьезную угрозу для региональной и международной безопасности, и серьезным вызовом для глобального режима нераспространения ядерного оружия", - говорится в заявлении Могеріні.

В заявлении подчеркивается позиция Европейского союза: КНДР должна незамедлительно отказаться от своей ядерной программы, программ по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет и немедленно прекратить все связанные с этим мероприятия.

Могерини внесет вопрос северной Кореи в повестку дня неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС на следующей неделе в Таллине.

Могерини надеется, что Совет безопасности ООН рассмотрит вопрос нового ядерного испытания КНДР и займет по отношению к нему твердую позицию.

НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решительно осудил очередные ядерные испытания в Северной Корее и призвал Пхеньян отказаться от действий, которые приведут к усилению напряженности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении генсека НАТО, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

"Я решительно осуждаю то, что Северная Корея провела сегодня шестые ядерные испытания. Это является еще одним грубым нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, в частности резолюции 2321, принятой в ноябре 2016 года", - сказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО обеспокоена дестабилизирующей манерой поведения Пхеньяна, которая представляет угрозу для региональной и международной безопасности.

"Я призываю Северную Корею выполнять свои международные обязательства и отказаться от любых угроз и действий, которые могут привести к усилению напряженности и нестабильности", - подчеркнул Столтенберг.

Германия

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за жесткие санкции против Северной Кореи в связи с последними ядерными испытаниями, сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт немецкого правительства.

Меркель считает, что международное сообщество, в частности, Совет Безопасности ООН и ЕС, должно решительно отреагировать на эскалацию, которую вызвала КНДР.

"Последняя провокация власти в Пхеньяне достигла нового измерения", - считает Меркель.

США

Президент США Дональд Трамп назвал действия Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) враждебными и опасными для США.

Об этом он написал в микроблоге в Twitter, комментируя ядерные испытания Северной Кореи.

«Северная Корея провела большое ядерное испытание. Их слова и действия остаются враждебными и опасными для США, - написал Трамп. - КНДР является нацией-изгоем, которая стала большой угрозой и бременем для Китая, который пытается помочь, но безуспешно. Южная Корея понимает, как я уже говорил им, что их разговор о примирении с Северной Кореей не сработает, они понимают только одно».

Напомним, в воскресенье Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.