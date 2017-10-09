Южная Корея готова устроить "блэкаут" КНДР, применив графитовые бомбы

Южная Корея готова применить графитовые бомбы, которые могут парализовать электростанции КНДР в случае начала войны на полуострове. Об этом сообщает The Telegraph.

Впервые такие бомбы были использованы США в Ираке в 1990 году во время войны в Персидском заливе. Они выпускают над электрическими механизмами облако химически обработанных углеродных волокон, которые имеют высокую способность к сохранению и вызывают короткие замыкания в электрооборудовании.

Отмечается, что Южная Корея ищет возможности увеличить свои защитные возможности против КНДР и продолжает разработку графитовых бомб, поскольку они не приведут к жертвам среди мирных жителей.

Издание отмечает, что такие бомбы хорошо себя показали в Ираке, "убивая" около 85% электроснабжения в стране. НАТО использовало аналогичное оружие против целей в Сербии в мае 1999 года, нанося ущерб около 70% электрических объектов в стране.