Заразившиеся вирусом гриппа A/H1N1 итальянцы выздоровели

Оба итальянца, заразившиеся вирусом гриппа A/H1N1, выздоровели, сообщает РИА «Новости».

По словам представителя управления здравоохранения Рима, 25-летний мужчина, который недавно вернулся из поездки в Мексику, прошел курс лечения без госпитализации и выздоровел.

Первый итальянец, заразившийся вирусом гриппа A/H1N1, также благополучно выздоровел, сообщил глава территориального управления по здравоохранению Тосканы.