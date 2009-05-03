Доверие к Медведеву падает

Дмитрию Медведеву сегодня доверяют 68% жителей России.

Это минимальный уровень за всё время его президентства. Такие данные «Эхо Москвы» предоставили социологи Левада-центра. Они провели ежемесячное исследование степени доверия россиян руководителям государства. По мнению социологов, максимальный рейтинг у Дмитрия Медведева был в сентябре после войны с Грузией. Тогда ему доверяли 83% опрошенных. Аналогичная ситуация и с отношением россиян к премьер-министру Владимиру Путину. Его рейтинг доверия сейчас минимальный за последний год – 76%. Менее половины жителей страны – 43% - сейчас полагают, что дела в государстве идут в правильном направлении.