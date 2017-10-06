Трамп намерен аннулировать ядерную сделку с Ираном - WP

02:36, 06 октября 2017
Мир
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Американский президент, по данным издания, уверен, что эта сделка «не отвечает национальным интересам США». 

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп намеревается аннулироваться ядерную сделку с Ираном. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Американский президент, по данным издания, уверен, что эта сделка «не отвечает национальным интересам США». Планируется, что 12 октября Трамп выступит с речью, в которой изложит стратегию применительно к Ирану.

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При этом отмечается, что планы главы государства «могут поменяться». Об этом газете сообщили все источники. В Белом доме отказались подтверждать информацию о грядущем выступлении президента по поводу ядерной сделки.

В сентябре Трамп заявил, что принял решение по сделке с Ираном, не став уточнять детали.

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