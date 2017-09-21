Президент Ирана призвал Трампа извиниться за слова о ядерном соглашении

Президент Ирана Хасан Роухани в среду, 20 сентября, призвал президента США Дональда Трампа извиниться за слова об Иране и ядерном соглашении, сказанные накануне, передает Deutsche Welle.

По мнению Роухани, "абсурдные и полные ненависти" заявления Трампа перед членами Генассамблеи ООН навредили ядерной сделке, подписанной в 2015 году.

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"Было бы очень жаль, если эти договоренности будут разрушены преступным новичком в мире мировой политики", - отметил Роухани отражая таким образом то, как Трамп накануне назвал Иран "экономически опустошенным преступным режимом".

Накануне, говоря о ядерной сделке с Ираном, президент США отметил, что его страна не может "придерживаться соглашения, если она предоставляет прикрытие для развития ядерной программы".

Однако Роухани, со своей стороны, исключил новые переговоры по ядерной сделке с администрацией президента Трампа, поскольку, по его мнению, "разговор с таким правительством был бы пустой тратой времени". Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе заявлял, что ядерное соглашение готовили на протяжении более двух лет в переговорах над каждым словом и каждым отдельным предложением".

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы Ирана, Северной Кореи и уничтожение "Исламского государства".