Подруга убийцы из Лас-Вегаса заявила, что ничего не знала о его планах (видео)

Мэрилу Дэнли – подруга Стивена Паддока, расстрелявшего в Лас-Вегасе десятки человек, заявила, что ничего не знала о его планах. Об этом сообщает Associated Press.

"Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное, как-то, что произошло", - говорится в заявлении, которое распространил ее адвокат.

Читайте такжеНесмотря на Лас-Вегас Трамп пока не готов дискутировать об ограничении оборота оружия

При это она отметила, что Паддок был "добрым, заботливым и тихим человеком".

Как сообщал УНИАН, 1 октября Стивен Паддок расстрелял толпу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Были убиты 59 человек, ранения получили 515. На фестивале присутствовали около 20 тысяч зрителей. Паддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay. К моменту прибытия бойцов спецназа Паддок выстрелил себе в голову. Как выяснилось, свой арсенал оружия убийца собирал на протяжении 20 лет.