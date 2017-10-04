Расстрел в Лас-Вегасе: опубликовано видео с нагрудной камеры полицейского

Полиция Лас-Вегаса опубликовала видео, снятое с помощью нагрудной камеры одного из офицеров, на котором слышна стрельба на концерте, жертвами которой стали 59 человек.

Глава местной полиции Джо Ломбардо рассказал, что всего в распоряжении правоохранителей есть 67 видеороликов с нательных камер, передает Los Angeles Times.

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На видео показана небольшая часть трагических событий, жертв на нем не видно, слышны звуки выстрелов и переговоры полицейских.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Стивен Паддок расстрелял толпу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Были убиты 59 человек, ранения получили 515. На фестивале присутствовали около 20 тысяч зрителей. Паддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay. К моменту прибытия бойцов спецназа Паддок выстрелил себе в голову. Как выяснилось, свой арсенал оружия убийца собирал на протяжении 20 лет.