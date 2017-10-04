Проплаченная Россией реклама в Facebook была нацелена на ключевые для Трампа штаты - CNN

Ряд связанных с РФ рекламных объявлений в Facebook был ориентирован на Мичиган и Висконсин - штаты, которые имели решающее значение для победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Направление российских объявлений на главные демографические группы в районах штатов было хорошо продуманным, отмечают источники. В объявлениях была использована серия сообщений, нацеленных на раскол, в частности, пропаганда антимусульманских настроений.

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Отметим, что Мичиган стал штатом, что больше всего колебался, - тут Трамп обошел кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон примерно на 10 700 голосов из почти 4,8 миллиона бюллетеней. Висконсин также был одним из самых напряженных штатов: здесь Трамп получил всего на 22 700 голосов больше чем соперница.

Оба штата, в которых Трамп получил преимущество менее 1%, были важными для его победы на выборах.

Как сообщал УНИАН, Facebook существенно расширит штат из-за дела о вмешательстве РФ в выборы в США. Facebook наймет дополнительных работников и будет тщательнее проверять платные рекламные объявления.