Facebook существенно расширит штат из-за дела о вмешательстве РФ в выборы в США

Компания Facebook планирует нанять в течение 2018 года более тысячи работников. Таким образом, должен быть расширен штат сотрудников, которые контролируют рекламные объявления, которые размещаются в социальной сети на платной основе. Задачей новых сотрудников будет, в частности, проверять, не нарушает ли содержание объявлений правила соцсети, как сообщает DW.

Кроме того, Facebook планирует больше инвестировать в компьютерное обеспечение, которое позволяет автоматически выявлять и отключать рекламу. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на заявление компании. Таким образом крупнейшая соцсеть мира стремится помешать попыткам иностранного вмешательства в выборы в разных странах.

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"Просмотр рекламы значит оценку не только содержания объявления, но и контекста, в котором оно было приобретено и аудитории, для которой оно предназначено. Поэтому мы меняем систему просмотра объявлений, чтобы уделять больше внимания этим сигналам", - говорится в заявлении компании.

В понедельник Facebook также передал Конгрессу США копии около трех тысяч политических рекламных объявлений, с помощью которых российская власть могла пытаться вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах.