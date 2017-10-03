СМИ рассказали о закупке лас-вегасским стрелком 30 единиц оружия незадолго до теракта

Стивена Пэддок, вечером 1 октября открывший огонь по людям в Лас-Вегасе, незадолго до атаки приобрел более 30 единиц оружия. Об этом телеканалу Fox News рассказали источники в полиции.

По их информации, значительная часть стволов была приобретена в Калифорнии. Также стало известно, что Пэддок закупился патронами 308-ого и 223-ого калибра, которые обычно используются в винтовках AR-10 и AR-15 соответственно.

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308-ой калибр используется для охоты для крупных животных, таких как лоси и медведи. Таким патроном можно «прошить» двух человек кряду. 223-ий является патроном малого калибра и используется для убийства таких животных, как зайцы и лисы.

В беседе с Fox News один из свидетелей бойни отметил, что он слышал сотни выстрелов. Стрельба была очень быстрой, по его признанию, он подумал, что по толпе ведут огонь из пулемета.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в номере Пэддока было обнаружено 19 единиц оружия.

В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 58 человек, пострадали более 500.