Италию подозревают в выплате $ 5 миллионов торговцам людьми для остановки потока беженцев – The Time

Италия подозревается в выплате $ 5 млн ливийским торговцам людьми, чтобы остановить поток мигрантов через Средиземное море в течение месяца, пишет The Time.

Отмечается, что обвинения выдвинутые информационным агентством Middle East Eye, которое цитирует ливийские источники о том, что такие данные совпадают с 86-процентным сокращением числа мигрантов, спасенных после плавание из Ливии в этом месяце, до почти 3000, в сравнении с более чем 21 000 на тот же период прошлого года.

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В докладе были ссылки на европейские спецслужбы по выплате в размере 5 млн. долл США торговцам людьми.

Также агентство заявило о встрече между итальянскими шпионами и членами бандформирования Анаса Даббаши, которое, как считается, причастное к торговле людьми. Вероятно, встреча проходила в городе Сабрате, на территории Ливии, недалеко от Триполи.

Даббаши якобы попросил у итальянцев также ангар для своей штаб-квартиры.

Как сообщал УНИАН ранее, мигранты из Западной Африки открыто покупаются и продаются на современных версиях рабовладельческих рынков в Ливии. О деятельности работорговцев в североафриканской стране, которая фактически распалась после свержения диктатора Муаммара Каддафи, рассказали в Международной организации по миграции (МОМ) со ссылкой на свидетельства жертв, которые остались в живых.

В МОМ отметили, что мигранты, которые проходили через Ливию, и ранее сообщали о насилии и рабском труде. Тем не менее, новые свидетельства говорят о том, что торговля людьми стала в Ливии настолько обычным явлением, что она происходит совершенно открыто.