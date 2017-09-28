МВД Беларуси взялось за иностранных туристов: отельеров обязали отчитываться о заселении иностранцев

В Беларуси администрации гостиниц, санаториев и других учреждений обязали сообщать в МВД о сдаче в аренду помещений для иностранцев в течение трех часов с момента поселения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Читайте такжеУкраина добивается объяснений Беларуси по поводу ареста украинца Гриба спецслужбами РФ на ее территории - КлимкинДанное требование вступает в силу 1 октября и связано с изменениями в законе о пребывании иностранцев в Беларуси, а также в законах о вопросах вынужденной миграции.

Сообщать правоохранителям о всех иностранцах обязаны представители гостиниц, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, агроекотуристические комплексы и другие собственники жилья, которые сдают помещения в аренду иностранным туристам.

"С 1 октября 2017 года такая информация должна передаваться с помощью информационных ресурсов (систем) Министерства внутренних дел Республики Беларусь или единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы в течение трех часов после предоставления жилых помещений для проживания иностранцев, временно пребывающих в Республике Беларусь", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 24 августа при неизвестных обстоятельствах в Беларуси, сотрудниками ФСБ РФ был похищен украинец Павел Гриб. Позже он был обнаружен в краснодарском СИЗО. Россияне ему инкриминируют терроризм. В Беларуси не признают своей причастности к похищению украинского гражданина и не дают объяснений тому, что произошло.