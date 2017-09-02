Грицак предполагает, что пропавшего в Беларуси украинца удерживает ФСБ РФ

Глава СБУ Василий Грицак предполагает, что пропавшего в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба удерживает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Об этом он сказал на брифинге, который транслировался на телеканале "112 Украина".

Читайте такжеБеларусь подтвердила пропажу 19-летнего сына украинского активиста на ее территории"К сожалению, нам не очень много известно об этой истории. Нам известно лишь то, что белорусские пограничники подтвердили заезд на территорию Республики Беларусь Павла, и то, что оттуда он не выезжал", - сказал Грицак.

"Мы только можем догадываться, и мы сейчас ловим фрагментарную информацию по поводу того, где он может находиться, но и вы, и мы понимаем, что, скорее всего, он в руках ФСБ в Российской Федерации", - сказал Грицак.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении его 19-летнего сына - Павла Гриба. Он сообщил, что 24 августа его сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ.

Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).

29 августа в МИД Украины заявили, что компетентные органы Беларуси не подтвердили информацию о содержании Павла Гриба под стражей в спецучреждениях в этой стране.

СМИ писали, что Павла Гриба могут удерживать в Краснодаре в местном отделении ФСБ РФ.

30 августа заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что украинским дипломатам еще не удалось установить контакты с российскими по поводу исчезновения Павла Гриба.