КНДР после обмена угрозами с Трампом усиливает оборону на восточном побережье

Пхеньян после обмена угрозами с президентом США Дональдом Трампом решил усилить оборону на своем восточном побережье.

Как сообщили во вторник, 26 сентября, южнокорейские СМИ со ссылкой на спецслужбы и политиков в Сеуле, КНДР переместила туда военные самолеты и приняла другие меры, передает DW.com.

Обеспокоенность северокорейских властей, судя по всему, вызвали последние заявления и действия Вашингтона. Бомбардировщики США в сопровождении нескольких истребителей пролетели 23 сентября вдоль восточного побережья КНДР. За несколько дней до этого Трамп, выступая на Генассамблее ООН, пригрозил "полностью уничтожить" Северную Корею, если та будет угрожать США или их союзникам.

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В Пхеньяне это заявление расценили как объявление войны, заявив, что впредь будут сбивать американские самолеты. Вашингтон в свою очередь назвал предположения северокорейских властей абсурдными.