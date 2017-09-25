"Абсурд!": у Трампа прокомментировали заявление КНДР об объявлении войны
23:48, 25 сентября 2017Мир
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Ранее в Госдепартаменте заявили, что США не объявляли войну КНДР.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын / REUTERS
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США не объявляли войну КНДР, передает ABC News.
«Мы не объявляли войну Северной Корее. Это абсурд», — сказала она.
Он также подчеркнула, что американская сторона добивается мирной денуклеаризации, однако намерена оказывать максимальное экономическое и дипломатическое давление.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что США не объявляли войну КНДР.
Как сообщал УНИАН, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына "ракетным человеком" и пригрозил полностью уничтожить Северную Корею.
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