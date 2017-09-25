"Абсурд!": у Трампа прокомментировали заявление КНДР об объявлении войны

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США не объявляли войну КНДР, передает ABC News.

«Мы не объявляли войну Северной Корее. Это абсурд», — сказала она.

Он также подчеркнула, что американская сторона добивается мирной денуклеаризации, однако намерена оказывать максимальное экономическое и дипломатическое давление.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что США не объявляли войну КНДР.

Как сообщал УНИАН, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына "ракетным человеком" и пригрозил полностью уничтожить Северную Корею.