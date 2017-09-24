В шотландском музее обнаружили картину Рубенса, считавшуюся утерянной на протяжении 400 лет

Картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса, считавшаяся утерянной на протяжении 400 лет, обнаружена в музее в Шотландии. Как передают "РИА Новости" со ссылкой на газету Scotsman, картину нашел британский журналист и искусствовед Бендор Гросвенор в коллекции Дома-музея Поллока в Глазго.

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Ранее считалось, что картина являлась лишь копией оригинального портрета герцога Букингема Джорджа Вильерса, написанного Рубенсом в ХVII веке. Проведенное Гросвенором исследование показало, что фирменные приемы Рубенса были скрыты под слоями грязи и нанесенной позднее краской.

«Мы рады предоставить возможность как можно большему числу людей увидеть шедевр Рубенса», - цитирует издание представителя фонда музеев Глазго Дэвида Макдональда.

Сообщается, что подлинность картины также подтвердили эксперты музея «Дом Рубенса» в Бельгии. Стоимость картины, по оценкам музея, может составлять десятки миллионов фунтов.

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