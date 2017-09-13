Украинка завоевала мировую славу, создавая картины из еды

Дарья Косарь любит готовить, рисовать и фотографировать, и в какой-то момент решила это совместить. Фотографии на ее странице в Instagram - это то ли блюда, то ли картины. Ее работы продаются только за рубежом и только на заказ. Для рядового украинского потребителя - это дорого и необычно.

Овощи и фрукты на рынке для нее не еда а краски, говорится в сюжете ТСН. Все началось с простуды когда месяц Дарье пришлось томиться дома. Говорит, что кофейные зерна как-то сами превратились в картину. А потенциальные покупатели на такую непривычную картину нашлись в соцсети.

"Основную работу секретарем пришлось бросить, когда начала зарабатывать больше творчеством", - говорит Дарья.

Ее картины продаются за рубежом, а для украинцев это дорого.

Например, портрет Кэти Перри из шоколада и фруктов заказала американская компания для продвижения нового альбома певицы.

Дарья все эскизы сохраняет в блокноте, а превращение пищи в картины снимает на видео.

Художник говорит, что ее картины можно кушать, но признается, что не делает этого, а только ее семья.