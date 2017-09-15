После взрыва в Лондоне Трамп заговорил об ужесточении ограничений на въезд в США

Президент США Дональд Трамп хочет более жестких правил на въезд в страну. Об этом он написал в Twitter после сегодняшнего взрыва в метро Лондона.

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«Запрет на въезд в США должна быть гораздо более жестким и более конкретным - но глупо, если это не будет политически корректно!», - написал он.

The travel ban into the United States should be far larger, tougher and more specific-but stupidly, that would not be politically correct! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Дональд Трамп осудил "террористов-неудачников" в серии твитов в своем микроблоге после того, как утром в метро Лондона произошел взрыв.

"Террористы-неудачники должны наказываться жестче. Интернет является их основным инструментом вербовки, который мы должны отрезать и использовать лучше!", - написал Трамп, добавив "Это больные и бездушные люди, которые были в объективах Скотланд Ярда, который должен быть активнее!"

Напомним, в пятницу утром в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек. Полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт. Об этом сообщил представитель контртеррористического подразделения. Заместитель помощника комиссара Нил Басу заявил, что это террористический акт. На месте происшествия присутствовали сотрудники столичной полиции и британской транспортной полиции, а также коллеги из Лондонской пожарной бригады и Лондонской службы скорой помощи.