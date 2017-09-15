В метро Лондона произошел взрыв, есть пострадавшие (фото)

11:06, 15 сентября 2017
Мир
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Несколько пассажиров получили серьезные ожоги лица.

Взорвавшийся контейнер / фото @RRigs

На Лондонской железнодорожной станции "Парсонс-Грин" произошел взрыв, на платформе началась паника. Об этом пишет Metro.

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Одна из пострадавших / фото Metro.co.uk

Журналист на месте событий рассказал, что взорвался белый контейнер, оставленный в задней части поезда. Несколько человек получили сильные ожоги лица. Еще одна женщина получила травму ног.

Задняя часть поезда заполнилась дымом, люди были эвакуированы на платформу в "Парсонс-Грин".

Спасатели на месте происшествия / фото Metro.co.uk


 

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Новость в сюжете: Взрыв в лондонском метро
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