В метро Лондона произошел взрыв, есть пострадавшие (фото)
11:06, 15 сентября 2017Мир
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Несколько пассажиров получили серьезные ожоги лица.
Взорвавшийся контейнер / фото @RRigs
На Лондонской железнодорожной станции "Парсонс-Грин" произошел взрыв, на платформе началась паника. Об этом пишет Metro.
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Одна из пострадавших / фото Metro.co.uk
Журналист на месте событий рассказал, что взорвался белый контейнер, оставленный в задней части поезда. Несколько человек получили сильные ожоги лица. Еще одна женщина получила травму ног.
Задняя часть поезда заполнилась дымом, люди были эвакуированы на платформу в "Парсонс-Грин".
Спасатели на месте происшествия / фото Metro.co.uk
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Новость в сюжете: Взрыв в лондонском метро