В метро Лондона произошел взрыв, есть пострадавшие (фото)

На Лондонской железнодорожной станции "Парсонс-Грин" произошел взрыв, на платформе началась паника. Об этом пишет Metro.

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Журналист на месте событий рассказал, что взорвался белый контейнер, оставленный в задней части поезда. Несколько человек получили сильные ожоги лица. Еще одна женщина получила травму ног.

Задняя часть поезда заполнилась дымом, люди были эвакуированы на платформу в "Парсонс-Грин".



