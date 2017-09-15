Террористы-неудачники: Трамп прокомментировал взрыв в Лондоне

Президент Дональд Трамп осудил "террористов-неудачников" в серии твитов в своем микроблоге после того, как утром в метро Лондона произошел взрыв.

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"Террористы-неудачники должны наказываться жестче. Интернет является их основным инструментом вербовки, который мы должны отрезать и использовать лучше!", - написал Трамп, добавив "Это больные и бездушные люди, которые были в объективах Скотланд Ярда, который должен был быть активнее!"

Loser terrorists must be имеется дело with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, в пятницу утром в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек.

Полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт. Об этом сообщил представитель контртеррористического подразделения.

Заместитель помощника комиссара Нил Басу заявил, что это террористический инцидент. На месте происшествия присутствовали сотрудники столичной полиции и британской транспортной полиции, а также коллеги из Лондонской пожарной бригады и Лондонской службы скорой помощи.