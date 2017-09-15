Террористы-неудачники: Трамп прокомментировал взрыв в Лондоне

14:50, 15 сентября 2017
Мир
4 0

Трамп написал, что полиции Лондона следовало бы активнее работать.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент Дональд Трамп осудил "террористов-неудачников" в серии твитов в своем микроблоге после того, как утром в метро Лондона произошел взрыв.

Читайте такжеВ результате взрыва в метро Лондона 18 человек пострадали – медики

"Террористы-неудачники должны наказываться жестче. Интернет является их основным инструментом вербовки, который мы должны отрезать и использовать лучше!", - написал Трамп, добавив "Это больные и бездушные люди, которые были в объективах Скотланд Ярда, который должен был быть активнее!"

Как сообщал УНИАН ранее, в пятницу утром в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек.

Полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт. Об этом сообщил представитель контртеррористического подразделения.

Заместитель помощника комиссара Нил Басу заявил, что это террористический инцидент. На месте происшествия присутствовали сотрудники столичной полиции и британской транспортной полиции, а также коллеги из Лондонской пожарной бригады и Лондонской службы скорой помощи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв в лондонском метро
Теги: #теракт в Лондоне#взрыв в Лондоне#взрыв в метро Лондона#Трамп о теракте в Лондоне