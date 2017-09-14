Госучреждениям в США запретили использовать продукцию "Лаборатории Касперского"

Администрация президента США сообщила государственным учреждениям страны о необходимости прекратить использование продукции российской "Лаборатории Касперского", сообщает Reuters.

В США считают, что данная компания является уязвимой к воздействию Кремля, и использование ее продукции может повредить национальной безопасности США.

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Как говорится в релизе Министерства внутренней безопасности США, использование программ "Лаборатории Касперского" должно быть полностью прекращено в течение 90 дней. Из них 30 дней дается на то, чтобы выяснить, используется ли в системах продукция компании, и 60 дней на разработку мер для их замены.

В данном ведомстве опасаются, что с помощью продуктов компании злоумышленники могут получить широкий доступ к файлам и правам на компьютерах, где оно установлено.

Также, обеспокоенность вызывают возможные связи сотрудников "Лаборатории Касперского" с российской разведкой и другими ведомствами.

Напомним, в июле этого года администрация президента США Дональда Трампа во вторник исключила базирующуюся в Москве "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами.

Данное решение решение было принято на фоне опасений, что программное обеспечение компании, специализирующейся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, может применяться Кремлем для кибератак на США.