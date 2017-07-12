Госструктурам США ограничили использование российского софта "Лаборатории Касперского" - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник исключила базирующуюся в Москве "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами. Как сообщает Reuters, решение принято на фоне опасений, что программное обеспечение компании, специализирующейся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, может применяться Кремлем для кибератак на США.

Как отмечает издание, исключение из списков стало наиболее конкретным шагом в отношении "Лаборатории Касперского" за последние несколько месяцев после появления подозрений о том, что компания может быть слишком тесно связана с российскими разведывательными службами, которых обвиняют в кибератаках на Соединенные Штаты.

Согласно заявлению Администрации общих служб США (GSA), продукты "Лаборатории Касперского" удалили из списков, касающихся контрактов на предоставление услуг в области информационных технологий и цифрового фотооборудования.

Это решение было принято "после тщательного рассмотрения", сообщила представитель GSA, добавив, что приоритетной задачей ведомства является "обеспечить целостность и безопасность американских правительственных систем и сетей".

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Правительственные агентства США по-прежнему смогут использовать продукцию компании, которая была приобретена не в рамках контрактов GSA.

Представители "Лаборатории Касперского" заявили, что не получали от GSA или любого другого правительственного агентства США уведомления об изменении своего статуса поставщика.

В заявлении, которое приводит информагентство РИА Новости, говорится, что компания является частной и не имеет политических связей ни с одним из государств мира.

"Лаборатория Касперского оказалась втянутой в геополитическую борьбу, где каждая из сторон пытается использовать компанию как пешку в своей игре", - говорится в заявлении пресс-службы компании.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники в правительстве передал, что администрация Трампа может запретить федеральным агентствам использовать разработки "Лаборатории Касперского".

Как сообщал УНИАН ранее, в июне Комитет Сената США по вооруженным силам выступил с инициативой запретить министерству обороны пользоваться программным обеспечением "Лаборатории Касперского". За день до этого ФБР опросило несколько американских сотрудников компании в рамках расследования ее работы.