В "Лаборатории Касперского" готовы рассекретить программный код властям США и свидетельствовать в Конгрессе

«Лаборатория Касперского» готова раскрыть властям США исходный программный код, для того, чтобы развеять подозрения американских властей в отношении деятельности компании. Об этом сообщил исполняющий директор Kaspersky Lab Евгений Касперский, пишет «The Associated Press».

«Если США необходимо, мы можем раскрыть исходный код», - сказал он.

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Директор Kaspersky Lab также заявил о готовности дать показания в Конгрессе США, чтобы доказать, что компания не действует «злонамеренно».

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудникам министерства обороны США хотят запретить использовать программное обеспечение, разработанное "Лабораторией Касперского" из-за опасений, что российская компания может быть подвержена влиянию Кремля.

Соответствующая поправка появилась в проекте документа, который подтверждает структуру оборонного бюджета на 2018 год (National Defense Authorization Act). Один из разделов документа посвящен России, которая, как говорится в документе, "вовлечена в активную и целенаправленную кампанию, цель которой подорвать целостность американской демократии".