В Орегоне за 600 долларов предлагают уроки "правильного расслабления" от ленивцев (видео)

В Орегоне туристам предлагают за 600 долларов поучиться у ленивцев правильно расслабляться. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ленивцы спят по двадцать часов в сутки, а люди могут наблюдать за ними, жить рядом в палатке и даже немного подкармливать. Это одно из немногих мест в мире, где с ленивцами так долго можно общаться настолько близко. Главное: не повышать голос.

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Ранее сообщалось, что в Колорадо при закладке фундамента обнаружили останки динозавра.