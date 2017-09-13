В Орегоне за 600 долларов предлагают уроки "правильного расслабления" от ленивцев (видео)
18:10, 13 сентября 2017Мир
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Ленивцы спят по двадцать часов в сутки, а люди могут наблюдать за ними, жить рядом в палатке.
В Орегоні туристам пропонують за 600 доларів повчитись у лінивців правильно розслаблятись
В Орегоне туристам предлагают за 600 долларов поучиться у ленивцев правильно расслабляться. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ленивцы спят по двадцать часов в сутки, а люди могут наблюдать за ними, жить рядом в палатке и даже немного подкармливать. Это одно из немногих мест в мире, где с ленивцами так долго можно общаться настолько близко. Главное: не повышать голос.
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