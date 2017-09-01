В Колорадо при закладке фундамента обнаружили останки динозавра (видео)

В городе Торнтон (штат Колорадо) строительная команда во время возведения новых сооружений для тамошней полиции и пожарной служби обнаружила останки динозавра, сообщает ТСН.

Читайте такжеУченые назвали "динозавра Франкенштейна" потерянным звеном эволюции По словам палеонтологов, трицератопсу, рога и плечевые кости которого откопали из песчаного грунта, 66 млн лет. Если не весь скелет, то по крайней мере большую его часть планируют реконструировать.

Тодд Барнс, директор отдела коммуникаций Торнтона, отметил: "Мы спешили работать, чтобы злоумышленники или вандалы не могли забрать кости или же повредить их". Он также сообщил, что место находки теперь круглосуточно охраняется.

Ученые считают, что трицератопсы весили около 6 тонн. Их высота составляла 3 метра, а длина - около 6 метров. Эти травоядные животные передвигались очень медленно, что превращало их в легкую добычу для значительно больших мясоедов, например тираннозавров.