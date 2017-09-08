Посольство США в Москве возобновило выдачу виз россиянам

Посольство США в Москве возобновило визовые операции, которые были приостановлены в связи с ответом на решение российских властей ограничить число сотрудников американских дипучреждений в России, подтвердила пресс-секретарь Государственного департамента США Гетер Науерт, передает "ЕвроПравда".

Читайте такжеСША приостанавливают выдачу неиммиграционных виз россиянам"Процесс выдачи виз был восстановлен 1 сентября", - сообщила она.

Науерт отметила, что посольство не в состоянии быстро рассматривать заявки, поскольку количество консульского персонала и штатных сотрудников является недостаточным.

"Мы, конечно, понимаем, что много людей хотели бы приехать сюда, и мы все-таки работаем над обработкой их заявлений", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, США прекратили выдачу виз в РФ после требования Москвы сравнить количество дипломатических работников в стране до 455 человек.

В ответ США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и еще два дипломатических объекта на своей территории.