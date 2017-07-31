Посольство США в России предположило снижение скорости выдачи виз россиянам

Требование России сократить дипмиссию США на 755 человек снизит оперативность работы американского посольства и консульских учреждений США в РФ. Об этом в комментарии РБК заявила пресс-секретарь посольства США в России.

Читайте такжеДипломаты и техсотрудники: у Путина рассказали о выдворении американских дипломатов из РФ"Пока еще слишком рано пытаться угадать, как это (сокращение числа дипломатических сотрудников в России, - Ред.) повлияет на консульские операции", - отметили в посольстве. Однако добавили, что эти меры "безусловно, могут уменьшить их".

"Что же касается вопроса о выдаче виз - как заявил президент РФ Владимир Путин, российское правительство потребовало, чтобы миссия США в России ограничила ее штат 455 сотрудниками до первого сентября", - напомнили в пресс-службе, добавив, что "это вызывает сожаление".

"Мы оцениваем влияние такого ограничения", - сказали в посольстве.

Как сообщал УНИАН, МИД России 28 июля объявил о введении "дипломатических санкций" против США. В частности, Москва сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек. Владимир Путин заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.

Кроме того, в ответ Россия 1 августа закрывает США доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору.