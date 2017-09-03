Украина усилила контроль на границе из-за российско-белорусских учений "Запад-2017"

Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017», которые запланированы на 14-20 сентября.

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Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«С начала сентября мы начали командно-штабные учения, в рамках которых был усилен участок границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы ужесточаем меры, по крайней мере на период до завершения учений «Запад-2017», - сказал Слободян.

Как сообщал УНИАН, согласно официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек. Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией.

В Минобороны РФ уверяют, что в рамках «антитеррористических» учений «Запад-2017» не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, и задействуют 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.