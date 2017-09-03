Трамп объявил 3 сентября Национальным днем молитвы по жертвам урагана "Харви"

Президент США Дональд Трамп объявил 3 сентября Национальным днем молитвы по жертвам массовых наводнений, которые вызвал шторм (ураган «Харви») в Техасе и Луизиане, пишет Радио Свобода.

2 сентября президент США Дональд Трамп встретился с пострадавшими и волонтерами, обнимая детей и называя сотрудничество между федеральными, государственными и местными органами власти «фантастическим».

Вместе с женой Меланией Трамп они, в частности, посетили город Хьюстон, четвертый по величине в США.

Ураган «Харви» нанес значительный ущерб городу Хьюстон и другой местности штата Техас, которые были затоплены. Наводнения парализовали город. Ссылаясь на местных чиновников, газета «Хроники Хьюстона» сообщала о том, что количество погибших от шторма превысила 50.

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Трамп путешествовал регионом в начале этой недели, но не посещал зону катастрофы, ссылаясь на то, что такой визит может мешать операции по спасению.

Шторм нанес ущерб на десятки миллиардов долларов, Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой предоставить 7,85 миллиарда долларов США для восстановления пострадавших от урагана территорий.

Трамп во время своего визита 2 сентября выразил надежду, что Конгресс быстро одобрит его запрос на финансирование.